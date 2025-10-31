Haberler

Sena Akman Türkiye Karate Şampiyonası'nda Üçüncü Olmayı Başardı

Sena Akman Türkiye Karate Şampiyonası'nda Üçüncü Olmayı Başardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Sena Akman, U21 Kadınlar 61 kilo kategorisinde üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı ve Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Elazığ'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Sena Akman, U21 Kadınlar 61 kilo kategorisinde üçüncülük elde etti.

Türkiye Karate Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden sporcu Sena Akman, U21 Kadınlar 61 kilo kategorisinde yarışarak büyük bir başarıya imza attı. Akman, kürsünün üçüncü basamağına çıkarak Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Bu önemli başarı, Sena Akman'a sadece Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda Avrupa Şampiyonası kadrosu için Milli Takım seçmelerinde de değerlendirilme fırsatı sundu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, "Sporcuyu yetiştiren antrenörler Tuğba Kurnaz ve Murat Salih Kurnaz'ı da kutluyor, Sena Akman'ın spor kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.