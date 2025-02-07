Selendi İlçesinin Nüfusu 2024'te 346 Kişi Azaldı

TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Manisa'nın Selendi ilçesinin 2024 yılı nüfusu 346 kişi azalarak 18 bin 869 oldu.

Manisa'nın merkeze en uzak konumdaki, gelir kaynağı tarım ve hayvancılığı dayalı olan Selendi ilçesi Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2024 yılı itibariyle nüfusu azalan ilçeler arasında yerini aldı. Buna göre Selendi'nin nüfusu bir önceki yıla göre 346 kişi azalarak 18 bin 869 kişiye geriledi. - MANİSA