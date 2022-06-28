Selçuk şeftali ile şenlenecek

Belevi Şen Şeftali Şenliği, 3 Temmuz Pazar günü İzmir'in Selçuk ilçesi Belevi Köyü'nde 11. kez düzenlenecek. Şenlik programında; üretici pazarı, yerel lezzetler, el sanatları, en iyi şeftali yarışması, müzik, performans ve halk oyunları gösterisi yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın en lezzetli şeftalileri arasında yer alan Belevi şeftalisinin topraktan başlayan yolculuğunu anlatmak için düzenlenen Belevi Şen Şeftali Şenliği, herkesi İzmir'in Selçuk ilçesinde buluşturacak.

Belevi Şen Şeftali Şenliği, 3 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in bisiklet topluluğu ile Belevi'ye giriş yapmasıyla başlayacak. Şenlik, Başkan Ceritoğlu Sengel'in üreticilerle birlikte bir bahçeden şeftali hasadı yapmasıyla devam edecek. Hasat bitiminin ardından bando takımı, halk oyunları ekibi ve köy halkının katılımıyla düzenlenecek kortej şenlik alanına giriş yapacak. Kortejin ardından Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, katılımcılarla birlikte üretici pazarı, el sanatları ve yerel lezzetlerin yer aldığı stantları gezecek.

Şeftali üreticilerinin katılımıyla, Selçuk topraklarında yetişen "en güzel şeftali" düzenlenen yarışmayla seçilecek. En Güzel Şeftali Yarışması ödül töreni, halk oyunları gösterisinin ardından Efes Kent Orkestrası Konseri ile Belevi Şen Şeftali Şenliği sona erecek. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel