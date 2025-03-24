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Şehitlerin anısına bin 808 metrelik dağa tırmandılar

Şehitlerin anısına bin 808 metrelik dağa tırmandılar
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Çankırı'da bir araya gelen şehitlerin anısına bin 808 metre rakımlı Namaztepe Dağı'na tırmandı.

Çankırı'da bir araya gelen şehitlerin anısına bin 808 metre rakımlı Namaztepe Dağı'na tırmandı.

Çankırı Dağcılık Spor Kulübü üyesi 10 dağcı, Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yer alan Namaztepe Dağı'nda şehitlerin anısına tırmanış yaptı. Karla kaplı dağın zirvesine tırmanan dağcılar, Türk bayrağı açarak, şehitler için saygı duruşunda bulundu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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