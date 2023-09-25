Şehitler anısına vefa yürüyüşü yapan gruba ayı saldırdı: 1 yaralı

GİRESUN - Giresun'un Alucra ilçesinde bulunan Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Alucra dağlarındaki cephelere yapılan vefa yürüyüşü yapanların karşısına ayı çıktı. Ayının saldırdığı grup içerisinde bir kişi ayı saldırısı sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alucra Kaymakamlığı, Alucra Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Sivil Topluk Kuruluşlarının öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Gümüşhane sınırındaki cephelere "Şehitlere Vefa" adıyla yürüyüş düzenlendi. Gruptan ayrı olarak farklı bir rotadan zirveye tırmanan bir grup genç ayı ile karşılaştı. Karşılarına çıkan ayının saldırması üzerine Tarık Akın isimli genci sağ ayağından ısırdı. Ayağından ısırılan genç kendini kayalıklardan atarak ayı saldırısından kurtulurken yaralandı. Yaralanan Akın olay yerine çağrılan ambulans ile önce Alucra Devlet Hastanesine buradan Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.