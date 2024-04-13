Bilecik Müftüsü Şehit Mehmet Nuri Efendi kabri başında dualarla anıldı
Bilecik Müftüsü Şehit Mehmet Nuri Efendi kabri başında dualarla anıldı.
Milli Mücadele döneminde şehit düşen Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehit edilişinin 104'üncü yılında Deresakarı köyünde bulunan kabri başında dualarla anıldı.
İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'ın katılımlarıyla Deresakarı Köy Camii'nde gerçekleştirilen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve mevlidi şerif okundu.
Öğle namazının kılınmasının ardından Şehit Mehmet Nuri Efendinin kabri ziyaret edildi. Okunan Kur'an-ı Kerimin ardından İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı tarafından dualar edildi. - BİLECİK