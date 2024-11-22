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SEDAŞ, Kabaoğlu'na 26 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı Yapıyor

SEDAŞ, Kabaoğlu'na 26 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı Yapıyor
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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Kabaoğlu Mahallesi'nde enerji dağıtım altyapısını güçlendirmek için 26 milyon TL'lik bir yatırım programı başlattı. Proje kapsamında 4.5 kilometrelik yer altı enerji hattı inşa edilecek.

SEDAŞ, Kabaoğlu bölgesinde yaklaşık 26 milyon TL değerinde bir yatırım programına başlıyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), İzmit ilçesine bağlı Kabaoğlu Mahallesi'ndeki enerji dağıtım altyapısını güçlendirmek amacıyla "Kabaoğlu Mahallesi Yılmaz Sokak İlave TR" projesini hayata geçiriyor. Yaklaşık 26 milyon TL'lik yatırımla gerçekleştirilen proje kapsamında, 4.5 kilometrelik yer altı enerji hattı inşa edilerek bölgede oluşan yeni yapıların enerji talepleri karşılanacak.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "En hızlı gelişen ve yeni yerleşim alanlarından biri olarak dikkat çeken bölgede yaşanan hızlı yapılaşmayla birlikte enerji ihtiyacı da hızla artıyor. SEDAŞ olarak, bu gelişimi karşılamak ve hem mevcut hem de gelecekteki enerji taleplerine kesintisiz hizmet sunabilmek amacıyla tüm yatırım adımlarını hızla atıyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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