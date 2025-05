Savunma Sanayi İşçileri Eylem Kararı Aldı

(ESKİŞEHİR) - Savunma sanayi işçilerini ilgilendiren ve arabulucuda tıkanan toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin açıklama yapan Türk Harb İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, "Sabrımız bitmiş, sabrımız tükenmiş bir noktadır. Eylemlerimizi alanlara yayma kararı almış bulunmaktayız" dedi.

Türk Harb İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, savunma sanayi işçilerini ilgilendiren ve arabulucuda tıkanan toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin açıklama yaptı. Savunma sanayi işlerinin büyük bir emek ve özveri ile çalıştığını söyleyen Atak, işçilerin artık sabrının tükendiğini ifade etti. Sabırla sürecin sonlanmasını beklediklerini belirten Atak, "Biz geçinemiyoruz. Bizler aldığımız aylıklarla çocuklarımızın eğitimine para ayıramıyoruz. Mutfak masraflarımızı artık her geçen gün biraz daha kısmak zorunda kalıyoruz. Personellerimizi, kalifiyeli mühendislerimizi, teknisyenlerimizi artık kaybederek ve o kayıplardan etkilenerek bu geçim sıkıntısının had safhaya gelmesinden dolayı etkilenerek geçinemiyoruz. Buna artık bir dur denmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Geleceğe dönük umut verici herhangi bir madde yok"

Hasan Atak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz savunma sanayi işçileri olarak uzun zamandır yaşadığımız sıkıntılarla ilgili dertlerimizi paylaşıyoruz. Derdimizi, sorunlarımızı eylemler yaparak anlattık, açıklamalar yaparak anlattık, birçok görüşmeler yaparak anlattık. Ancak bu yapmış olduğumuz görüşmelerden maalesef bir sonuç alamadık. Üç yıldır alanda vermiş olduğumuz mücadelenin bu sene 6 Şubat'ta 30. Dönem toplu iş sözleşmesinde sözleşme görüşmeleri başladığı andan itibaren masada en azından sesimizi duyurarak sonuçlanmasını sabırla bekledik. Ancak 28 Mayıs 2025 itibariyle toplu iş sözleşmesi sürecimiz arabulucuda tıkanmış vaziyettir. Herhangi bir anlaşma sağlanamamıştır. Geriye dönük olarak maddi imkanlarımızda herhangi bir düzeltme olmadığı gibi geleceğe dönük umut verici herhangi bir madde de toplu iş sözleşmesinde geçmemiştir. Yüksek hakem sürecine girmiştir. Bizler bu durumu maalesef çok acı bir şekilde görüyoruz.

"Sesimizin duyulmaması bizi etkiledi"

Stratejik anlamda çok önemli olan ve bu ülkenin geleceği, bekası açısından da çok kritik işleri yapan bir iş yerinde çalışıyoruz. Eskişehir'de 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde 1926'dan bu tarafa cumhuriyetimizle birlikte emek veren insanlarız ve Türkiye milli savunma sanayisine büyük katkılar sunan insanlarız. F4'lerin, F5'lerin bakımlarını yapan, bunları entegre edecek mühimmatların yazılım anlamında çalışmalarını yapan, Türkiye'de denizaltı, tank bunların her türlü modernizasyonlarının imalatında görev yapan savunma işçileri olarak bu kritik dönemde sesimizin duyulmaması bizi ciddi anlamda etkilemiştir, mağdur etmiştir.

"Mutfak masraflarımızı her geçen gün biraz daha kısmak zorunda kalıyoruz"

Üyelerimizle birlikte bu mağduriyetimiz her geçen gün artmaktadır. Bizler bu kadar önemli işler yaparken, ülkemizde milyonlarca dolar para kazandırırken ve ülkemizin yerli ve milli olarak savunmasına katkı sağlayan işçiler olmamıza rağmen maalesef bir kez daha sesleniyoruz: Biz geçinemiyoruz. Bizler aldığımız aylıklarla çocuklarımızın eğitimine para ayıramıyoruz. Mutfak masraflarımızı artık her geçen gün biraz daha kısmak zorunda kalıyoruz. Bizler gelir vergisi altında eziliyoruz. Personellerimizi, kalifiyeli mühendislerimizi, teknisyenlerimizi artık kaybederek ve o kayıplardan etkilenerek bu geçim sıkıntısının had safhaya gelmesinden dolayı etkilenerek geçinemiyoruz. Buna artık bir dur denmesi gerekiyor.

"Artık alanlara iniyoruz"

O nedenle de bizler Türk Harb İş Sendikası olarak masada bir kez daha tıkanan bu süreçten sonra şu bilgiyi vermek istiyoruz: Üç yıldır birçok yerde sürdürdüğümüz mücadeleyi tekrar eylem süreciyle taçlandırarak, yükselterek sonuna kadar eylemlerimizi alanlara yayma kararı almış bulunmaktayız. Bizler uyarılarımızı yeteri kadar yaptığımız kanaatindeyiz. Ama arkadaşlar artık maalesef üç yıldır duyulmayan sesimizle sabrımız bitmiş, sabrımız tükenmiş bir noktadır. Bizler sabrın tükenmesinden dolayı artık tekrar örgütlü direnişe başlıyoruz. Tüm iş yerlerimizde, tüm alanlarda, tüm Eskişehir'de, ülke genelinde bir eylem sürecinin başladığını bir kez daha duyuruyoruz. Biz artık masada verilen sabırla beklenen sürecin olumsuz şekilde sonlandığını ve alanlara ineceğimizin buradan haberini veriyoruz."