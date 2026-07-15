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SATKOF ve USTKON Başkanı Bay: 15 Temmuz Bir Demokrasi Destanıdır

SATKOF ve USTKON Başkanı Bay: 15 Temmuz Bir Demokrasi Destanıdır
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Prof. Dr. Aysun Bay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde cesaret ve fedakarlıkla demokrasisine sahip çıktığını belirtti. Bay, aziz şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu. SATKOF ve USTKON olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Bay, milli birlik ve beraberliğin devletin bekası için en büyük güç olduğunu vurguladı.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ile Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Aysun Bay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği sergilediğini ifade etti. Bay, "15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktığı şanlı bir demokrasi destanıdır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu mücadele, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin asla sarsılamayacağını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

SATKOF ve USTKON olarak Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirten Bay, sağlık turizmi, sanayi, ticaret, yatırım ve uluslararası iş birlikleri alanlarında yürüttükleri çalışmalarla Türkiye Yüzyılı vizyonuna destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Bay, devletin bekasının, güçlü kurumların ve toplumsal dayanışmanın Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu ifade etti. Bay, "Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü tehditten muhafaza eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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