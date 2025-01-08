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SASA İşçileri Aylardır Maaş ve Tazminat Alamıyor, Eylemler Devam Ediyor

SASA İşçileri Aylardır Maaş ve Tazminat Alamıyor, Eylemler Devam Ediyor
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Adana'da SASA Polyester fabrikasında çalışan taşeron işçiler, maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları için protesto eylemlerine devam ediyor. İşçiler, fabrika önünde toplanarak haklarını talep ediyor.

Adana'da aylardır SASA'dan maaşlarını ve tazminatlarını alamayan işçiler yine eylem yaptı.

SASA Polyester fabrikasının PTA üretim tesisi şantiyesinde taşeron firmada çalışan bir grup işçi, aylardır maaşlarını, işten çıkartılan işçiler de tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle uzun süredir eylemlerini sürdürüyor. Yeni yılın ilk haftasında da eylemlerine devam eden işçiler, sabahın erken saatlerinde fabrikanın önüne geldi.

Fabrika yetkilileriyle görüşme talebinde bulunan işçiler, olumlu yanıt alamayınca 'İnşaat işçileri köle değildir, ücret haktır gasp edilemez' yazılı pankartla sloganlar attı.

"200 bin lira alacağım var"

4 aydır tazminatını alamadığını anlatan Ercan Aydınlı, "SASA ile aylardır görüşüyoruz ama bir türlü yanıt alamadık. SASA parayı taşeron firmaya ödediğini söylüyor, firma ise SASA'dan ödeme alamadığını söylüyor. Benim burada 200 bin lira alacağım var. Hakkımızı istiyoruz, para hesaplarımıza geçmeden de buradan ayrılmayacağız" dedi.

Tazminatını alamayan işçilerden Bahri Gül ise mağdur olduğunu, başka bir işte çalışamadığını ve ailesini geçindirmekte zorlandığını anlattı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı fabrika önünde işçilerin eylemi devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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