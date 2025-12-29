Sarp Sınır Kapısı'nda Yılbaşı Öncesi Trafik: Türkler Gidiyor, Gürcüler Alışveriş Yapıyor

Haber: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yılbaşına iki gün kala Sarp Sınır Kapısı'nda hareketlilik arttı. Gürcistan'dan Kemalpaşa'ya alışveriş için gelenler Türkiye'deki fiyatların daha uygun olduğunu belirtiyor. Kemalpaşa'da alışveriş yapan bir Gürcistan vatandaşı, " Türkiye'de fiyatlar Gürcistan'a göre daha ucuz. Yağ, peynir, tereyağı ve elbise alıyoruz. Hemen hemen her gün buradayız" dedi.

Yılbaşına iki gün kala Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk arttı. Türkiye'ye alışveriş yapmak için gelen Gürcülerin dönüş yoğunluğu ile Gürcistan'a eğlenmek amacıyla giden Türk vatandaşlarının hareketliliği dikkat çekiyor.

Kemalpaşa'ya alışveriş yapmaya gelen Gürcistan vatandaşı, " Türkiye'de fiyatlar çok güzel, Gürcistan'a göre daha uygun. Hemen hemen her gün buradayım; yatacak yerim olsa burada kalırım. Şu anda yılbaşı dolayısıyla işler güzel. Şu an durum nasıl bilmiyorum ama şu anda burada iş çok iyi. Alışverişi iyi yapıyoruz, her şey güzel. Kemalpaşa'da ulusal marketlerden alışveriş yapıyoruz. Yağ, peynir, tereyağı ve elbise gibi her şeyi alıyoruz" dedi.

"Biz niye girişte para veriyoruz kardeşim?"

Kemalpaşalı bir vatandaş ise "Şu andaki yoğunluk şöyle; bunlar günübirlik mal götürüyorlar. Yani karşı tarafta ticaret yapan vatandaşlar, malları geçirmek için tek tek taşıyorlar. Neticede toplu alım vergiye girdiği için vergi alınmaması adına beşer beşer taşıyıp karşıya götürüyorlar. Biz yapamıyoruz. Adamlar girişte para bile vermiyor. Biz niye girişte para veriyoruz kardeşim? Biri buna 'dur' desin abi" diye konuştu.

"Bizim paramız çöp oldu, Gürcülerin parası kral"

Sarp Sınır Kapısı'nda çalışan Erzurumlu bir vatandaş da şöyle konuştu:

"Ben burada alçıcıyım, burada çalışıyorum. Parayı, pulu, malzemeyi toplayıp kendi ülkelerine götürüp satıyorlar. Ne oluyor peki? Biz Türkiye'yiz, bunlar bir avuç insan. Ben Erzurumluyum; Erzurum buradan daha büyük. Burada vergi yok, bir şey yok. Gürcüler güzel para kazanıyor. İki sene sonra biz bunların eline bakacağız. Türkiye cennet, güzel bir ülke. Dünyanın gücü buraya yetmiyor ama bizim paramız çöp oldu. Bunların parası kral."

Sınırda bulunan bir Türk vatandaşı, "Paramız çöp oldu. Paraları alıp Gürcistan'da kumar oynuyorlar, para Gürcistan'a gidiyor. Bak, cebimde param var, arabam geliyor. Çalışmaya her gün gidiyorum. Ellerime bakın, nasırdan ağrıyor. Her gün çalışıyorum, aç değilim. Devletten Allah razı olsun. Buranın geçişini on milyon yapsın" dedi.