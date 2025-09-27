Haberler

Sarıoğlan Barajı Takviye Hattı Hizmete Girdi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Sarıoğlan Barajı Takviye Hattı'nın devreye girmesinin sulama verimliliğini artıracağını duyurdu. Proje kapsamında Bahçelik Barajı'ndan yıllık 4,1 milyon metreküp su aktarılacak.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Sarıoğlan Barajı Takviye Hattı'nın hizmete girmesiyle ilgili olarak, "Bu önemli yatırım sayesinde sulama verimliliği de önemli ölçüde yükselecek" dedi.

Sarıoğlan Barajı Takviye Hattı hizmete girdi. Proje çerçevesinde Bahçelik Barajı'ndan yılda 4,1 milyon metreküp su Sarıoğlan Barajı'na aktarılacak. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Sarıoğlan Barajı Takviye Hattı'nın hizmete girmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

İl Başkanı Okandan, yaptığı paylaşımda; "Bünyan Sarıoğlan Sulaması Sağ Sahil Y16-2 hattından ayrılan yaklaşık 20 kilometrelik çelik boru iletim hattı tamamlanarak devreye alındı. Proje kapsamında Bahçelik Barajı'ndan yılda 4,1 milyon metreküp su Sarıoğlan Barajı'na aktarılacak. Bu önemli yatırım sayesinde Sarıoğlan Barajı'nın doluluk oranı artarken, bölgedeki tarım alanlarının sulama verimliliği de önemli ölçüde yükselecek" ifadelerine yer verdi. Takviye hattının toplam maliyetinin 337 milyon 79 bin 42 TL olduğunu belirten Okandan, projenin çiftçilere hayırlı olmasını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
