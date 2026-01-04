Sarıkamış şehitleri Antalya'da anıldı

Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Saklıkent'ten Sarıkamış'a Bu Topraklarda İzin Var" yürüyüşü düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüşte vatan uğruna can veren şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Yürüyüşün ardından devam eden anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra şehitlerin aziz ruhları için dualar edildi.

Sarıkamış ruhu, bağımsızlık ateşini yaktı

Programda yaptığı konuşmada Sarıkamış Harekatı'nın oldukça zor şartlarda gerçekleştirildiğini belirten Vali Hulusi Şahin, "1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Kars, Ardahan, Artvin ve Erzurum'un bir kısmı işgal altındaydı. 1914 sonbaharında Cihan Harbi başladığında Türk ordusu, 1878'de kaybettiği bu vatan topraklarını kurtarmak için harekete geçti. Ancak lojistik kanallar yetersizdi, ikmal hatları zayıftı. Denizde ise Rus donanması ikmal kollarımızı ve gemilerimizi batırmıştı. Bu şartlar altında, yaklaşık yüz bin vatan evladı Allahuekber Dağları'na doğru yola çıktı. Geri dönmeyi düşünmediler. Yeter ki vatan toprağı namahrem ellerden temizlensin diye, Allahuekber Dağları'nda şehadete yürüdüler. Onların yaktığı o ateş; Çanakkale'yi, Kanal Harekatı'nı, Kutü'l Amare'yi ve Medine Müdafaası'nı tutuşturdu. 1917'ye gelindiğinde, karşımızdaki işgalci güç savaş dışı kaldı. Böylece vatan toprağı olan Kars, Ardahan ve Artvin kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

"Topraklarımıza uzanan elleri kırarız"

Bugün Anadolu'nun dört bir yanında, şehitlerimizin ortaya koyduğu bağımsızlık ruhunun var olduğunu ifade eden Vali Şahin, "İçlerinde babamın dedesinin de olduğu on binlerce vatan evladı Allahuekber Dağları'nda Hakk'a yürürken şu mesajı verdi: 'Biz vatan toprağımız için ölmeye hazır bir milletiz. Bu topraklarda gözü olanlar bunun hesabını iyi yapsınlar.' Biz Türk milleti olarak vatan toprağına uzanan namahrem elleri kırmasını biliriz. Ancak biz sadece savaş zamanı kan vermesini değil; barış zamanında da devletini büyütmeyi, güçlendirmeyi ve dünya milletler ailesinde hak ettiği yeri alması için çalışmayı da biliriz. Bugün gençlere düşen görev ise bilimi ve aklı rehber edinerek daha da çok çalışmaktır" diye konuştu.

Saklıkent'te gerçekleştirilen yürüyüşe Vali Hulusi Şahin, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gençler ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA