Sarıgöl Orman Yangın Ekibi 200 Metre Hortum Açma Yarışmasında Birinci Oldu

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, 2025 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi ve İş Başı Tatbikatı kapsamında düzenlenen 200 metre hortum açma yarışmasında birinci olan Sarıgöl Orman Yangın Ekibini makamında kabul ederek tebrik etti.

Salihli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikatta, 7 ekibin yarıştığı "200 Metre Hortum Açma" kategorisinde Sarıgöl Orman İşletme Şefliği ekibi birinci oldu. Başarılı ekip, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ı ziyaret etti.

Kaymakam Halil Dalak, Sarıgöl ekibinin elde ettiği başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Orman yangınlarıyla mücadelede gösterdiğiniz çaba ve başarı bizler için çok kıymetli. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Ziyarette Sarıgöl Orman İşletme Şefi Mustafa Kaya da hazır bulundu. - MANİSA