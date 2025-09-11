Şanlıurfa Suruç'ta Taban Suyunun Yükselmesi Tarım Arazilerini Tehdit Ediyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde taban suyunun yükselmesi nedeniyle tarım arazileri ve yerleşim alanları büyük zarar gördü. Bataklığa dönen bölgeleri terk eden vatandaşlar, çareyi kent merkezine yerleşmekte buldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir çok kırsal bölge, 2014 yılından itibaren Atatürk Barajı'ndan boru ve kanallarla taşınan su sayesinde sulu tarıma geçti. Suruç Ovası'nın bereketli topraklarının suya kavuşması çiftçilerde büyük bir sevinç yaşanmasına neden oldu. Kuru tarımın yanında sulu tarım da yapan halk, zamanla büyük bir sorunla karşılaşmaya başladı. Yanlış sulama uygulamaları, yıllar içerisinde taban suyunun yükselmesine neden oldu.

Kırsaldan şehir merkezine göç

Taban suyunun yükselmesi bir çok bölgede bataklıkların oluşmasına neden oldu. Daha önce ekilen araziler yerini bataklıklara bıraktı, fıstık ağaçları kurudu. Bir çok evi su basarken bazılarında ise yoğun küf ve nem görülmeye başlandı. Sivrisinek ve kurbağa gibi sulak alanda yaşayan bir çok canlı, vatandaşların adeta kabusu oldu. Evlerin içerisi böceklerle doldu. Hayat şartlarının azaldığı bölgelerden şehir merkezine göçler başladı.

Binlerce fıstık ağacı kurudu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Akören Mahallesi'nde de taban suyunun yükselmesi nedeniyle tarım arazileri ve yerleşim alanları büyük zarar gördü. Yaklaşık 4 bin dönüm tarım arazisine sahip mahallede, 2 bin dönüm alan bataklığa dönerek ekilemez hale geldi. Taban suyunun yükselmesiyle birlikte bazı ahır ve evler su altında kaldı. Daha önce bir çok mahallede oluşan göller, bu mahallede de görülmeye başlandı. Mahalledeki binlerce fıstık ağacı da suya dayanamayarak kurudu.

En büyük sorun altyapı eksikliği

Sorunun temelinde 2014 yılında Suruç Ovası'na sulama suyunun bırakılmasıyla birlikte yaşanan altyapı eksikliklerinin neden olduğunu iddia eden vatandaşlar, suyun bırakılması sayesinde ekilebilir tarım arazisi genişleyerek ekonomik bir canlanma sağladığını fakat drenaj kanallarının açılmaması nedeniyle taban suyunun yükseldiğini ve bu durumun yıllardır kendilerini perişan ettiğini iddia etti.

Bataklığa dönen araziler

Milyonlarca lira zararı olduğunu belirten İbrahim Halil Yılmazsoy, "Şu gördüğünüz alan benim fıstık tarlam. Yaklaşık 800 kök ağaç var. Şu anda su altında kaldı. Yaklaşık 7 yıldır kullanılmaz halde. Senelik 3-4 ton fıstık hasat etseydim yıllık 2-3 milyon lira kazanırdım ama kurudukları için ben 7 yıldır ürün elde edemiyorum. Benim şu ana kadarki zararım 100 milyon liraya yakındır. İlgilenen de yok. Fıstık ağaçlarım kurumasına rağmen bu suya bir çözüm bulsalar en azından bu tarlayı faaliyete geçirip mısır, pamuk ekimi yapardık" dedi.

"Suyu bıraktılar ama tahliyenin hesabını yapmadılar"

Devletin suyu bırakmasına çok sevindiklerini söyleyen İbrahim Halil Yılmazsoy, "Allah razı olsun, suyu bıraktılar ama tahliyenin hesabını yapmadılar. Tahliye hesabı olmayınca da su her yeri kapladı" ifadelerine yer vererek bir çok mahallelinin göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

"Evlerin ortasında gölet oluştu"

Yetkililerden yardım isteyen Mahalle Muhtarı Suphi Çelikay, "Bizim köy şu anda su altında. Bizim köyün ön kısmı ve evlerin içerisi su dolu. Yetkililerden bu suyun bizim köyden kesilmesini rica ediyorum. Gölet oluştu, sivrisinekten dolayı yatamıyoruz. Çocuklarımızın hepsi hastalandı" dedi.

"İçme suyuna karışıyor"

Taban suyunun içme suyuna karıştığını iddia eden Osman Çelikay ise suyun temiz mi yoksa kirli mi olduğunu bilmediklerini belirtti. Defalarca yetkililere ulaştıklarını söyleyen Osman Çelikay, bu güne kadar bir çözüm bulunamadığını aktardı.

"Evlerde böcekler var"

Evinin altından su çıktığını söyleyen Ahmet Yılmazsoy, "Bizim evlerimiz tamamen sular altında kalmış. Biz de DSİ Bölge Müdürlüğüne, Valiliğe, kaymakama rica ediyoruz, bizi bundan kurtarsınlar. Bu benim evim ve altından su çıkıyor. İçerisine bakarsanız bir çok böcek var, sivrisinekler var. Biz onların korkusundan yukarı kata çıktık" diye konuştu. - ŞANLIURFA