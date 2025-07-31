Şanlıurfa'da Taş Fırın Ustaları Kavurucu Sıcaklıkta Çalışmaya Devam Ediyor

Şanlıurfa'da Taş Fırın Ustaları Kavurucu Sıcaklıkta Çalışmaya Devam Ediyor
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Şanlıurfa'da termometrelerin 51 dereceyi geçtiği günlerde taş fırın ustaları, zorlu koşullarda çalışarak ailelerinin geçimini sağlıyor. Fırıncılar, sıcaklık altında mesleklerinin zorluklarına rağmen hizmet vermeye devam ediyor.

Termometrelerin 50 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da taş fırın ustaları, kavurucu sıcağa rağmen zor şartlarda çalışarak ailelerin geçimini sağlıyor.

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken ateş önünde çalışanlar tüm zorluklara rağmen mesailerini sürdürmeye devam ediyor. Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği kentte taş fırın ustaları, zor şartlarda çalışarak geçimlerini sağlıyor.

Haliliye ilçes Osmangazi Mahallesinde faaliyet gösteren taş fırında çalışan 35 yıllık fırın ustası Derviş Cenağ, "Uzun yıllardır Şanlıurfa'da bu mesleği yapıyorum. Bu sıcaklık altında halkımıza hizmet yaparak aile geçimimizi sağlıyoruz. Biber, patlıcan, tepsi yemekleri ve ekmek pişirimi yapıyoruz. Her mesleğin bir zorluğu olduğu gibi bizim zorluğumuz da sıcaklıktır. Dışarda hava sıcaklığı 50 derecenin üstünde biz de fırında çalışıyoruz. Zor olsa da bu şekilde evimize ekmek götürüyoruz" dedi.

Fırın ustası Yakup Toprak ise "Mesleğimiz zor bir meslektir. Sıcak olsa da mecburen işimizi yapıyoruz. Çoluk, çocuğumuza helal bir lokma yedirmek için bu zor şartlar altında çalışıyoruz. Tabii belli bir süreden sonra vücut alışıyor, alıştıktan sonra da çok fazla etkilenmiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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