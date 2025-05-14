Şanlıurfa'da Güneş Enerji Santrali Projesine Tepki

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi kırsal Gölcük Mahallesi sakinleri, 2 bin 357 dönümlük mera alanı üzerine yapımına başlanan Güneş Enerji Santrali'ne (GES) tepki gösterdi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, meraların yok edildiğini, sulak alanların ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade etti.

Mahalleliler, proje öncesinde firma yetkililerinin kendilerine taziye evi, cami, altyapı düzenlemesi ve gençlere istihdam gibi sözler verdiğini; ancak bu vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini öne sürdü. Proje nedeniyle ise köy sakinleri, yaklaşık 25 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvanın etkilendiğini ifade etti.

Vatandaşlar, söz konusu parselin daha önce mera olduğunu ve 2022 yılında usulsüz şekilde tapuya çevrildiğini iddia ederek, proje sahibi şirkete tepkilerini dile getirdikleri için jandarma ile karşı karşıya geldiklerini ve zaman zaman fiziksel müdahaleye maruz kaldıklarını öne sürdü.

Gölcük Mahallesi sakini Salik Kaya, şirket yetkilisinin çeşitli kamu kurumları üzerinde baskı kurduğunu iddia ederek, "Devlet büyüklerinden ricamız, bu işe el atılmasıdır. Meralar elimizden alındı" dedi.

"Bütün köy mağdur"

Mahalle sakini, "Bu 319 nolu parsel daha önce meraydı bu 2022 tarihinden itibaren parayla rüşvetle tapuya çevirmiş itiraz ediyorum. Bütün köy mağdur, mağduriyetin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

Başka bir mahalle sakini, "Bu şirket, hayvanlara yem ve su temin edeceğini, köylülere destek vereceğini söyledi. Hiçbiri yapılmadı" dedi.

Bir mahalle sakini de "Dört köyde geçimimiz hayvancılık üzerine yani meramız yaklaşık 2 bin 400 dönüm tapulu mera, bunu yolsuzlukla bunu rüşvetle tapusunu çevirmişler. Hiçbir şekilde hukuki bir süreç yok. Yetkililerin el atmasını istiyoruz. Geçimimiz hayvancılık üzerine yaklaşık 25 bin küçükbaş- büyükbaş hayvanımız var, şimdi biz ne yapacağız etrafı görüyorsunuz mera tarlaları bozulmuş dereye su yatakları kapatılmış" ifadesini kullandı.