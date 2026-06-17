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Sandıklı'da arı kovanları incelendi

Sandıklı'da arı kovanları incelendi
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Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, arıcılık yapan üreticilerin kovanlarını denetleyerek kayıt ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından arıcılık yapan üreticilerin arı kovanları incelendi.

İlçe Tarım Orman Müdürlüğü teknik personeli bölgede arıcılık yapan üreticileri, arıcılık faaliyetlerin kayıt altına alınması, üreticilerin destekleme programlarında etkin şekilde yararlanabilmesi ve sürdürülebilir arıcılığın desteklenmesi amacıyla arı kovanlarını denetledi. Denetimler de arılı kovanlar incelenerek kontroller yapıldı. Kayıt ve güncelleme işlemlerine teşkil edecek veriler değerlendirildi.

Çalışmaların bölgede sezon boyunca devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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