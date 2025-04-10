Sanayi yatırımları ve istihdama imkan sağlar

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan Bıyık, mesajında "180 yıldır milletimizin huzurunu sağlamak, güvenliğini temin etmek ve her şartta kamu düzenini korumak adına üstün bir fedakarlıkla görev yapan polislerimize minnettarız. Kamu-Sanayi işbirliği Düzce'nin kalkınmasında kilit bir öneme sahiptir. Güçlü bir güvenlik yapısı, sanayicilerin daha fazla yatırım yapmalarına imkan tanırken, aynı zamanda iş gücüne de yeni fırsatlar sunmaktadır. Polis teşkilatımızın bu süreçteki katkıları, şüphesiz çok büyüktür. Bu anlamlı günde, Türk Polis Teşkilatımızın tüm mensuplarına, her biri ayrı bir kahraman olan polislerimize teşekkür ediyor; başta Düzce'miz olmak üzere tüm ülkemizin güvenliği için gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı şükranlarımızı sunuyorum. 180 yıldır olduğu gibi, halkımızla omuz omuza, güvenli bir geleceğe birlikte yürümek dileğiyle, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor ve görev başındaki tüm polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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