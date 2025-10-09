Samsunlu İş Adamı Emre Yılmaz'ın Nadir Klasik Otomobil Koleksiyonu

Samsun'da iş adamı Emre Yılmaz'ın nadir klasik otomobil koleksiyonu, ünlülerin bile gözünü kamaştırıyor. Koleksiyonun 6. otomobili ise Filiz Akın'ın 1975 model 246 beygirlik Mercedes SLC V8 model aracı oldu.

34 yaşındaki iş adamı Emre Yılmaz, çocukluk yıllarındaki otomobil tutkusunu zamanla büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Deniz ve liman işletmeciliği mezunu olan Yılmaz, iş yerinin bir bölümünü garaja çevirerek, yıllardır topladığı nadir ve klasik Mercedes araçlarını burada sergiliyor. Sadece ender ve sınırlı sayıda üretilen Mercedes modellerine ilgi gösteren Yılmaz, şu ana kadar 15 araç aldı. Koleksiyonda bulunan 6 özel otomobile büyük bir özenle bakan Yılmaz'ın koleksiyonunun son nadir parçası ise "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" arasında gösterilen ünlü sinema sanatçısı Filiz Akın'ın 1974 model Amerikan tek kapı 450 SLC V8 Mercedes aracı oldu. 246 beygirlik otomobil, gerekli bakımları yapıldıktan sonra 5 otomobillik garajın en güzel bölümünde yerini aldı.

"Koleksiyonun en gözbebeği klasik otomobili Filiz Akın'ın Mercedes'i"

Koleksiyonundaki otomobillere gözü gibi baktığını ifade eden Emre Yılmaz, "Kendime ait Mercedes-Benz klasik otomobil garajımız var. Garajdaki otomobillerin hepsini kendimiz restore ettik. Koleksiyona son katılan araç, Filiz Akın'ın yıllarca kullandığı 450 SLC V8 Mercedes. İsminden de anlaşıldığı gibi 4500 cc motor hacmine sahip bir otomobil. Dört camı otomatik, direksiz ve dört koltukta da ısıtma mevcut. Otomobil şans eseri denk geldi ve öyle satın aldım. İstanbul'dan alıp Samsun'a getirdik. Şu anda koleksiyonumda 6 adet klasik Mercedes var. Şu ana kadar 15 klasik otomobili de garajda sergiledikten sonra meraklılarına verdik. Koleksiyonu sürekli olarak yenilemek benim için de farklılık oluyor. Koleksiyon hiçbir zaman bitmez. Bundan sonra da fırsat buldukça klasik otomobilleri garajımıza getirmeye devam edeceğiz. Şu anda koleksiyonumun en gözbebeği aracı ise son aldığımız Filiz Akın'ın 1974 model klasik otomobili oldu" dedi.

Yılmaz, koleksiyonunu gelecekte daha da genişletmeyi hedefliyor. Hem iş hem de koleksiyon konusunda başarı yakalayan Yılmaz, işinden elde ettiği kazancını klasik araç koleksiyonuna yatırarak, bu alandaki sevgisini her geçen gün büyütüyor. Yılmaz, koleksiyonunun yanı sıra gündelik hayatta da Formula 1 (F1) yarışlarında güvenlik aracı olarak görev alan 1996 model 5000 cc motor hacmine sahip 55 AMG Mercedes-Benz'i kullanıyor.

Garajda ayrıca nadir bulunan ve Türkiye'de yürür vaziyette sınırlı sayıda olan 1963 model Mercedes 220s, 1982 model Mercedes 280 CE Amerikan Coupe, Formula 1 pilotlarının pistte kullandığı ve nadir olan 190e 2.3 1987 model Mercedes, 1984 c126 500 sec Wald Japan ve üstü açık 1992 model 129 R 300 SL Mercedes Cabriolet Convertible de yer alıyor. - SAMSUN