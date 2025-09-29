Samsun'da Yılın Çırağı Unvanını Alan Emrullah Orhan: 'Sanayiye Korkmadan Başlayın'

Samsun'da yılın çırağı seçilen 16 yaşındaki Emrullah Orhan, "Ustamdan öğrendiğim en önemli şey ahlak ve iş disiplini. Sanayiye başlayacak arkadaşlar hiç korkmasın" dedi.

Samsun'da düzenlenen "38. Ahilik Kültür Haftası" etkinlikleri kapsamında, İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Emrullah Orhan "yılın çırağı" ünvanına layık görüldü. Ödülünü Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan alan Orhan, İlkadım ilçesi Gülsan Sanayi'de bir boyasız kaporta göçük onarım merkezinde çalışıyor. Orhan, 2.5 yıldır bu iş yerinde çalıştığını ve meslekte en önemli şeyin disiplin ve erdem sahibi olmaktan geçtiğini ifade etti.

Araba sevgisi nedeniyle bu mesleği seçtiğini söyleyen Emrullah Orhan, iş yerinde boyasız göçük onarım, araba söküp takma, pasta cila, far parlatma gibi kaporta üzerine her şeyin yapıldığını belirtti. Diğer gençlere "Sanayiye başlayacak arkadaşlar hiç korkmasın" diyen Orhan, işi öğrenmede zorluklar olabildiğini ancak usta ve işletme iyiyse bunları aşmanın çok daha kolay olduğunu belirtti.

Ahlak ve disiplinin önemli olduğunu belirten Orhan, "Ustamdan öğrendiğim en önemli şey ahlak ve iş disiplini. Tabii ailemden aldığım saygı, sevgi bunlar çok önemli. Bu başarı için aileme ustama herkese çok teşekkür ediyorum. İş ahlakı saygı bunlar olması gereken şeyler. 13 yaşında başladım severek çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Usta olduğunda 'yılın ahisi' olmak da isteyeceğini söyleyen Emrullah Orhan, "İleride kendi dükkanımı açıp bu işi daha çok güzelleştirmeyi düşünüyorum. En kaliteli şekilde müşterilere teslim edip daha iyisini yapmayı düşünüyorum. Ustalığıma yine 2.5-3 sene var. Sonra nasipse dükkanımızı açar. İşlerimizi yürütmeye devam ederiz. İleride yılın ahisi olmakta isterim" dedi.

Emrullah'ın patronu ve ustası olan Orta Karadeniz Otomobil Servisleri Derneği Başkanı Fatih Özkan ise "Emrullah kardeşimle gurur duyuyoruz. Kendisinin zaten mayası sağlamdır. Sabretti sebat etti, karşılığını hem başsavcımızdan hem valimizden ödülünü, hediyesini aldı. Onu tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Gençlere iş öğrenmede sabırlı olmalarını tavsiye eden Özkan, "Bir işten başarı bekliyorlarsa önce sabretmeleri gerek. Sabır olmadan hiçbir şey olmaz. Şimdiki gençler hemen cevap bekliyor. Hemen karşılığını alayım. Hemen 40-50 bin maaş hemen asgari ücret. Önce bir kendi özünden kendi cevherini göstermesi gerekiyor. İyi bir insansak önce birbirimize iyiliğimizi göstermemiz gerekiyor. Çırak önce işletmesini tanıyacak işletme sahibi çırağı tanıyacak. Bu hemen olacak bir şey değil" şeklinde konuştu.

Özkan ebeveynlerin çocukları için iş yeri seçiminde iyi bir işletme ve usta bulmaya gayret etmeleri gerektiğini söyledi. Çocuğun işteki başarısının ise sadece usta ve işletme ile alakalı olmadığını belirten Özkan, "Her şeyden önce ailede başlıyor. Anne babayı memnun etmede başlıyor. Önce onları memnun edecekler. Odalarını toplayacaklar. Başarı aslında evde başlıyor. Yoksa biz ustalar veya eğitimcilerimiz bir sihirli değneğe sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

Fatih Özkan da çırağı Emrullah gibi sanayinin korkulacak bir yer olmadığını yineledi.