Samsun'da Vali Orhan Tavlı ve Protokol Üyeleri Spor Yaptı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Vali Orhan Tavlı ve protokol üyeleri, güne atletizm pistinde spor yaparak başladı.

'Sporla Yaşa, Sağlıklı Yaşa' teması ile Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, bölge ve il müdürleri ve ASKON Başkanı Ahmet Alp Doğru ile birlikte Samsun Atletizm Sahası'nda sabah sporu yaptı. Vali Tavlı, "Sağlıklı yaşam ancak düzenli sporla mümkün olabilir ve sürdürülebilir. Her yaştan vatandaşımızı spor ve yürüyüş yapmaya davet ediyoruz" derken, spora katılan protokol üyeleri de "Sporla yaşa, sağlıklı yaşa" dediler. - SAMSUN