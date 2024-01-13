Samsun'da Geleneksel Kaz Tirit Etkinliğinde Şehitler İçin Dualar Edildi

Samsun'da geleneksel olarak düzenlenen kaz tirit etkinliğinde şehitler için dualar edildi.

Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği (KAVSİYAD) tarafından bir düğün salonunda "Geleneksel Kaz Ekmeği (Tirit)" etkinliği düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte şehitler ve efsane güreşçi dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu unutulmadı. Gece ilk olarak Kur'an Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde 'Dolunay' müzik grubun ilahileri eşliğinde semazen gösterisi yapıldı. Geceye katılan sanatçı Uğur Arslan'ın şehitlerle ilgili okuduğu şiirler duygulandırdı.

"Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin"

Tirit gecesinde konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Rahmetli Yaşar Doğu'nun birkaç gün önce 63. ölüm yıldönümünü hemşerilerimizle beraber idrak ettik. Onun hemşerisi olmaktan gurur duyuyorum. Diğer taraftan 9 tane vatan evladımız şehit oldu. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Aynı zamanda KAVSİAD Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 aydan beridir ülkemizin çeşitli yerlerinde bulunan tüm Kavaklı hemşirelerimizi bizzat buldular, takip ettiler. Aslında hiçbir siyasi amaç yok. Başka bir düşünce yok. Sadece hemşirelerimiz birbiriyle görüşsün, kaynaşsın" dedi.

KAVSİYAD Başkanı Serdar Yerişkin ise, "Artık Kavak için kabuğunu kırma vakti gelmiştir. Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne sadece 5 milletvekili çıkarabilmişiz. Bazı kişilerin 1960 öncesi anlayışla sadece inşaatlarda işçi olarak, ekin tarlalarında ırgat olarak görmek istedikleri Kavaklılar emin olun yok artık. Kavaklılar zamanın gerçeklerine uygun olarak kendilerine geliştirmiş, muasır medeniyetlere ulaşma konusunda kararlılığını sürdürmektedir. Bizler bırakın Samsun'u ülke gündeminde sanattan spora, edebiyattan siyasete, tarımdan sanayiye her alanda hak ettiği değeri almak ve bu değeri görmek istiyoruz" diye konuştu.

Gecede ayrıca Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, İlkadım Belediye Başkan Vekili Hatice Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı ve KAVSİYAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ve Kavak Dernekler Federasyonu Başkanı Bayram Erişgin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların sonunda, konuklara kaz tiridi ikramı yapıldı. - SAMSUN