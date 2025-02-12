Samsun'da Kar Keyfi: Kızaklarla Yokuştan Aşağı Kaydılar
Ladik ilçesinde düzenlenen geleneksel kızak kayma etkinliğinde, 7'den 70'e yüzlerce kişi karın tadını çıkardı. Gece saatlerinde Muhtar Yokuşu'nda toplanan katılımcılar, heyecan dolu anlar yaşarken, çeşitli kazalar da meydana geldi.
Samsun'da 7'den 70'e yüzlerce kişi kızakla yokuştan aşağıya kayarak, karın keyfini çıkardı.
Ladik ilçesinde gece saatlerinde Muhtar Yokuşu olarak adlandırılan bölgede toplanan 7'den 70'e her yaştan vatandaş, gelenek haline gelen kayma etkinliğine katıldı. Bölgedeki kar yağışının keyfini çıkaran vatandaşların aynı anda kızaklar ile kayması görsel şölen oluşturdu.
Yaşlı, genç, çocuk bir arada karın keyfini sürerken, kızak yarışları hem heyecanlı hem de aksiyon dolu anlara sahne oldu. Zaman zaman kazaların da yaşandığı etkinlikte doyasıya eğlenen yüzlerce kişi gece geç saatlere kadar kızak keyfi yaptı. - SAMSUN