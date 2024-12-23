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Samsun'da İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Alışveriş Şenliği Düzenlendi

Samsun'da İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Alışveriş Şenliği Düzenlendi
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Samsun'da, ihtiyaç sahibi, engelli ve hasta çocuklar için düzenlenen alışveriş şenliğinde 42 firma stant açtı. Elde edilen gelir, kırsal kesimdeki okullarda eğitim gören çocuklar ve lösemi hastası çocuklar için kullanılacak.

Samsun'da ihtiyaç sahibi, engelli ve hasta çocuklar için alışveriş şenliği düzenlendi.

İlkadım ilçesinde bulunan Cerrahi El Aletler ve Sağlık Müzesi'nde Mutluluğun Kanatları isimli dernek tarafından alışveriş şenliği organize edildi. 42 firma şenlikte stant açtı. Şenlikte giyim, yiyecek, takı ve aksesuarlardan oluşan ürünler satışa sunuldu. Elde edilen gelirlerle Samsun'da kırsal kesimde bulunan okullarda eğitim gören çocuklara ve lösemi hastası çocuklara yardım edilecek.

"Çok sayıda çocuğumuza yardım etmekteyiz"

Şenliğe destek veren ve stant açarak gelen ziyaretçileri bilgilendiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, "Bugün burada alışveriş şenliğimiz var. Bu derneğimiz çocuklara yardım etmek üzere faaliyetler yapan bir dernektir. Biz de bu derneğimize yardımcı olmak adına buradayız. Bizim burada herhangi bir satışımız veya maddi kazancımız yok. Derneğe destek olmak amaçlı burada bulunuyoruz. Derneğimiz özellikle lösemili çocuklara, maddi durumu yeterli olmayan çocuklara, engelli çocuklara yardım kampanyaları düzenlemektedir. Ciddi sayıda çocuğumuza yardım etmekteyiz" dedi.

Mutluluğun Kanatları Dernek Başkanı Burcu Keskin ise "Samsunlu firmalarımızın derneğimiz çatısı altında toplanarak çocukların yararına düzenlenen bir organizasyondur. Bu organizasyondan elde ettiğimiz tüm geliri lösemi hastası, köy okullarında okuyan çocuklar için kullanılacak. Burada el emeği göz nuru olan ürünler var. Her sene yapıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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