Samsun'da Emekli Astsubaylar Öz Hakları İçin Yürüdü

SAMSUN (İHA) – Samsun'da emekli astsubaylar, özlük haklarının geliştirilmesi için yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyelerinin Samsun'da düzenlediği yürüyüş Unkapanı Caddesi'nden başlayıp, 100. Yıl Bulvarı ve 19 Mayıs Bulvarı'nı takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşün sonunda basın açıklaması düzenleyen TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, "Biz Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği olarak bir kez daha sesleniyoruz: sadece kendimiz için değil, daha emekli olmamış meslektaşlarımız ve vatan sevgisi ile astsubay olma hayali kuran gençlerimiz için sesleniyoruz" diyerek taleplerini sıraladı.

Özlük haklarında iyileştirme istediklerinin altını çizen Koca, "Özlük haklarımızın iyileştirilmesini, 13 bin ve 14 bin gösterge rakamına göre hesaplanan tazminatların bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Emekli astsubayların maaş skalasındaki statü adaletsizliğinin giderilmesini, yılların birikmiş mağduriyetlerinin telafi edilmesini bekliyoruz. 2006 yılında verilen bugün değerini yitirmiş ek ödemenin güncellemesini, maaşların insan onuruna yakışır seviyeye çekilmesini talep ediyoruz. 3600 ek göstergeden yararlanamayan bizlere verilen ödemenin enflasyona karşı korunmasını, bu miktarın belirli bir katsayıya bağlanmasını istiyoruz. Kalkınmada öncelikli bölgelerde yıllarca görev yapmış astsubaylara da kademe hakkı verilmesini, eşitlik ilkesinin gereğinin yapılmasını bekliyoruz. 1975 hak arama mücadelesi mağdurları ile disiplin suçlarından dolayı derece kademe ilerlemesi alamayan astsubaylara sicil affı çıkarılmasını istiyoruz. 2000/2001/2002 ve 2003 mezunu astsubayların sigorta hizmet başlangıçlarının düzenlenmesini bekliyoruz. 2847 sayılı Kanuna göre esas hak sahibi ölmeden astsubay çocuklarının da TEMAD'a üyelik haklarının verilmesi için kanun değişikliği yapılmasını bekliyoruz. 2 yıllık astsubay meslek yüksekokulumuzun 4 yıllık fakülte düzeyine çıkarılmasını istiyoruz. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Geç kalmış adaletin kendisini istiyoruz" dedi.

Astsubaylar ve yakınları, basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan ayrıldı. - SAMSUN