Samsun'da Ekim Ayında Deniz Keyfi

Samsun'da ekim ayının son günlerinde bazı vatandaşlar denize girerek yüzmenin keyfini yaşadı.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesine rağmen gündüz 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Atakum sahilinde bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih etti. Sahilden denize açılan 4 kişi dakikalarca yüzerek suyun keyfini çıkardı. Serin suda kulaç atan vatandaşlar, çevredekilerin dikkatini çekerken o anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı. Farklı noktalarda denize giren kişiler, bir süre yüzdükten sonra sahile geri döndü. - SAMSUN