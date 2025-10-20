Samsun'da Ekim Ayında Deniz Keyfi
Samsun'un Atakum sahilinde ekim ayının son günlerinde bazı vatandaşlar, mevsim normallerinin altında hava sıcaklıklarına rağmen denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı. Gündüz 17 derece, deniz suyu ise 19 dereceydi.
Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesine rağmen gündüz 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Atakum sahilinde bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih etti. Sahilden denize açılan 4 kişi dakikalarca yüzerek suyun keyfini çıkardı. Serin suda kulaç atan vatandaşlar, çevredekilerin dikkatini çekerken o anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı. Farklı noktalarda denize giren kişiler, bir süre yüzdükten sonra sahile geri döndü. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel