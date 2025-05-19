Samsun'da 19 Mayıs Kutlamaları Başladı

Samsun'da 19 Mayıs Kutlamaları Başladı
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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci anıta çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Kutlama programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından törene katılan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlamalar gün boyu sürecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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