Samsun'da 1 Mayıs Tertip Komitesi Sözcüsü Uğurcan Albak: Emeğin Baş Tacı Edildiği, Her Alanda Demokrasinin Geçerli Olduğu Bir Düzen İstiyoruz

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 1Mayıs'a katılım çağırısı yapıldı. 1 Mayıs Tertip komitesi adına açıklama yapan Uğurcan Albak,"Biz insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. Taşeronda güvencesiz, kuralsız çalışmak, ucuz iş gücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz" dedi.

DİSK, TÜRKİŞ, KESK, TMMOB, TTB ve Birleşik Kamu-İş, Samsun'un İlkadım ilçesinde Gazi müzesi önünde 1 Mayıs'a katılım için kalabalık bir kitleyle basın açıklaması yaptılar. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan KESK Dönem sözcüsü ve tertip komitesi başkanı Uğurcan Albak şunları kaydetti:

"Öncelikle bu sabah İstanbul'da 1 Mayıs öncesi gözaltılar olmuştur. Onları kınayarak, göz altıları kınayarak basın açıklamasına başlıyoruz. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Yoksulluğa, güvencesizliğe, sömürüye, tutuklama ve baskılara karşı birliğimizi, mücadeleyi, dayanışmayı, umudu büyütmek için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Sevgili emekçi halkımız, ülkemizde emeğiyle geçinen kesimler olarak özgürlükleri, umudu yaşatmaya ve büyütmeye ihtiyacımız var. Kapitalist düzenin bize tek vaadi daha fazla yoksulluk, daha fazla sefalet, daha fazla baskıdır. Ancak bu böyle gitmez. İnsan, emek, kadın ve doğa düşmanı bu düzene artık yeter diyoruz. Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz. Yaşasın iş ekmek özgürlük mücadelemiz! 1 Mayıs mücadeleyi ve dayanışmayı büyütme zamanıdır. Bizim kaderimiz ortak. Biz insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. Taşeronda güvencesiz, kuralsız çalışmak, ucuz iş gücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz.

"Halkımızı omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz"

"Bizler alın teriyle çalışan, yaşam mücadelesi veren emekçileriz. Bizler tüm insanların refah ve huzur içinde kardeşçe yaşadığı bir dünyayı hayal ediyoruz. Burada ekmek, barış, özgürlük sloganıyla bir araya geldik. Ekmeğin hakça bölüşümünün mücadelesini veriyoruz. İşin, ekmeğin olmadığı bir yerde, sosyal barışın da olmayacağını biliyoruz. Emeğin baş tacı edildiği, her alanda demokrasinin geçerli olduğu bir düzen istiyoruz. Sorunlara karşı mücadeleyi yükseltmek için bir aradayız. Yaşasın sınıf dayanışması! Daha da yükseltme zamanı. Hayat pahalılığına, vergi adaletsizliğine, mülakata, liyakatsizliğe, işsizliğe, sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesiz istihdama, kayıt dışı çalıştırmaya, kadınların toplum hayattan yok sayılmasına karşı alanlardayız. Birleşe birleşe kazanacağız. Gündüzleri sömürülmeyen, geceleri aç yatırılmayan, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve ülke için birleşme zamanı. Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ı emeğin ve halkın gerçek bayramını çevirmeye, insanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenceli bir gelecek, demokratik bir ülke için iş yerinde, alanlarda, meydanlarda, yan yana gelmeye, omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Yaşasın! Bir Mayıs! Yaşasın! Bir Mayıs! Yaşasın! Bir Mayıs! Yaşasın! Bir Mayıs! Kurtuluş yok! Tek başına! ya hep beraber ya hiçbirimiz! Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yaşasın birliğimiz, mücadelemiz ve dayanışmamız. 1 Mayıs 2025 Perşembe günü tüm halkımızı saat 12.30'da Lise Caddesi Shell kavşağında toplanmaya bekliyoruz."

DİSK Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Ekmek için 1 Mayıs'a. Yüksek enflasyon yüzünden her gün ama her gün yoksullaşıyoruz. Tüm dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye gıda enflasyonda açık ara birinci. Bankalar, holdingler, şirketler karlılık rekorları açıklarken bizler yoksullaşıyoruz. Çalışanlar açlık sınırının bile altındaki asgari ücrete mahkum ediliyor. Emeklilere bir asgari ücret bile çok görülüyor. Bu da yetmezmiş gibi vergi yükü hep işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında. Sermaye ise keyfine göre vergi veriyor, bir gecede vergileri sıfırlanıyor, affediliyor. Yetmiyor. Zaten kuşa döndürdükleri kıdem tazminatımıza bile göz dikiyorlar. Oysa biz çok çalışıyoruz. Çok üretiyoruz. Dünyanın en uzun çalışma saatleri Türkiye'de. Üstelik iş cinayetleriyle, meslek hastalıklarıyla cebelleşiyoruz. Türkiye dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında. Ancak bu böyle gitmez. Adalet için 1 Mayıs'a. Mücadelemiz sadece ekmek mücadelesi değil. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Hukuk ve adalet işçinin güvencesidir. O yüzden 1 Mayıs'ta hukuk ve adalet için mücadele ediyoruz. Haklarımızı korumak ve geliştirmek için adalet ve hukuk şart. Hak yiyenden, yoksulluk yapandan, suçlulardan hesap sorulması için adalet ve hukuk şart. Yoksul her gün yoksullaşırken, zenginin servetine servet kattığı bu düzene son vermek için gelirde, vergide ve ülkede adalet şart. Gün gelir, zorbalar kalmaz gider. Hürriyet için 1 Mayıs'a Ülkemizde örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hak arama özgürlüğü büyük bir baskı altında. Sendikalı olmamız, demokratik yollarda hakkımızı aramamız engelleniyor. Böylece ekmeğimiz kolayca çalınıyor. Gelir dağılımı bozuluyor. Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz. Bizler çalışıyoruz, insanca yaşamak istiyoruz. Şimdi birlik olma zamanı. Şimdi mücadele zamanı. Şimdi dayanışma zamanı. Ekmek, adalet ve hürriyet için başta İstanbul meydanları olmak üzere 1 Mayıs alanlarında birleşme zamanı."