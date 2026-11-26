Samsun'un Çarşamba ilçesinde adliyede mübaşir olarak görev yapan Ziya Öztürk, banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 milyon 180 bin lirayı sahibine iade etti.

Telefonuna gelen banka bildirimiyle hesabına 1 milyon 180 bin lira gönderildiğini fark eden 38 yaşındaki Ziya Öztürk, hesabına gelen paranın kendisine ait olmadığını anlayınca bankayla iletişime geçerek durumu bildirdi. Ardından kendi imkanlarıyla yaptığı araştırmalar sonucunda göndericiye ulaşan Öztürk, yapılan görüşmede paranın yanlışlıkla gönderildiğini öğrendi. Göndericinin kayınpederine olan 5 bin liralık borcunu ödemek isterken sehven 1 milyon 180 bin lira transfer ettiği ortaya çıktı. Öztürk, yanlışlıkla gönderilen parayı 3 saat içinde sahibine iade etti.

"Helal lokma ve kul hakkı her şeyden önce gelir"

Yaşadığı olayı anlatan Ziya Öztürk, hesabına gelen parayı görünce şaşırdığını belirterek, "Telefonuma gelen mobil bankacılık bildirimiyle şahsi hesabıma 1 milyon 180 bin TL yatırıldığını görünce çok şaşırdım. Kimseden böyle bir alacağım olmadığı gibi bu kadar para da beklemiyordum. 15 yıldır adalet teşkilatında görev yapıyorum. Bizim için helal lokma ve kul hakkı her şeyden önce gelir. Hemen bankayı arayarak durumu bildirdim. Ardından kendi imkanlarımla parayı gönderen kişiye ulaştım. Kendisi de yanlış gönderdiğinin farkında değilmiş. Parayı yaklaşık 3 saat içerisinde eksiksiz şekilde iade ettim. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.

"Bir sağ ol bile demedi"

Parayı gönderen kişiye ulaşmakta zorlandığını belirten Öztürk, "Ulaştığım kişiye hesabıma 1 milyon 180 bin lira yatırıldığını ve bu ödemenin hatalı olduğunu söyledim. Ancak kendisi beni tanımadığı gibi, hesabına bu kadar yüksek miktarda para gönderildiğinden de haberi yoktu. Yanlış ödeme yaptığını anlatarak kendisini ikna ettim ve parayı geri gönderdim. Tek üzüntüm, böylesine büyük bir hatayı kendisine bildirmeme rağmen bir 'sağ ol' bile dememesi oldu. Biz insanlığımızı yaptık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı