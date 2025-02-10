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Samsun Barosu'ndan CMK Tarife Artışına Tepki

Samsun Barosu'ndan CMK Tarife Artışına Tepki
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Samsun Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tuğçe Karadeniz, 2025 yılı Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) tarifesinin gecikmeli olarak yayınlanmasını ve yapılan yüzde 40'lık artışı eleştirdi. Avukatların zor şartlar altında çalıştığını belirten Karadeniz, artışın yetersiz olduğunu vurguladı.

Samsun Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) Komisyon Başkanı Av. Tuğçe Karadeniz, "CMK gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2025 yılı tarifesi 1 Şubat'ta ve gecikmeli olarak yayınlandı. Hem geç yayınlanması hem de artış oranının oldukça düşük olması bizleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.

Samsun Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar, tarifenin gecikmeli yayınlanması ile yapılan yüzde 40'lık artışı eleştirdi. Burada avukatlar adına basın açıklamasında bulunan Samsun Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve CMK Komisyon Başkanı Av. Tuğçe Karadeniz, yapılan artışın tüm avukatları hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Av. Karadeniz, "Vatandaşların hakları için mücadele eden ve güveni bir nebze olsun diri tutmaya çalışan avukatlara böylesi düşük tutarların teklifi dahi kabul edilebilir değildir. Bizler yıllarca bekleyen dosyalarla uğraşırken, sanık tarafını adil bir karar verileceği, mağdur tarafı haksızlığın cezasız kalmayacağı, yakınları ise adalete güvenmeleri konusunda telkin ediyoruz. Görev başında saldırılara maruz kalıyor ancak yine de adaletin tecelli etmesi için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bizler mesleğimizin gereklerini yerine getirirken elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıyor, bu uğurda fedakarlık yapmaktan da geri durmuyoruz. Ancak gelinen noktada ne yazık ki, bu emeklerin bir karşılığının olmadığını görmekten de büyük üzüntü duyuyoruz. Zorlu çalışma şartlarına rağmen görevimizi ifa etmeye çalışan bizlerin emeği görmezden gelinmektedir. 2025 Şubat ayı kira artış oranı bile yüzde 56,35 iken tarifeye yapılan zam yüzde 40 olmuştur" diye konuştu.

Av. Karadeniz, "Adalet arayışı içerisinde olan vatandaşımızın gece-gündüz ayırt etmeksizin yanında olan bizlerin emeğinin karşılığı olmasa da CMK ücretlerimizin en azından avukatlık asgari ücret tarifesindeki tutarlara eşitlenmesini beklerken, yüzde 40 olarak gerçekleşen artış bizler için hayal kırıklığı olmuştur. Bu artış oranı, halihazırda yetersiz olan tarifeyi bırakın iyileştirmeyi enflasyona karşı bile korumaktan uzaktır. Bizler hem vergi yükü hem büro masrafları hem de günlük giderlerin yükü altında ezilirken, meslektaşlarımıza reva görülen bu tarifenin bizler için kabulü mümkün değildir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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