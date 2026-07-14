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Samsun 2025'te göç alan iller arasında yer aldı

Samsun 2025'te göç alan iller arasında yer aldı
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TÜİK verilerine göre 2025 yılında Samsun'a 43 bin 566 kişi taşınırken, 37 bin 793 kişi kentten ayrıldı. Net göç 5 bin 773 kişi, net göç hızı ise binde 4,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı iç göç istatistiklerine göre Samsun, iller arası göç hareketlerinde net göç alan iller arasında yer aldı.

2025 yılı sonunda Samsun'un nüfusu 1 milyon 392 bin 403 kişi olarak kaydedilirken, yıl içerisinde 43 bin 566 kişi kente taşındı. Aynı dönemde 37 bin 793 kişi ise Samsun'dan başka illere göç etti. Bu veriler doğrultusunda Samsun'un net göçü 5 bin 773 kişi olurken, net göç hızı binde 4,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise 2025 yılında iller arasında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi göç etti. Açıklanan veriler, Samsun'un aldığı göçün verdiği göçten fazla olduğunu ortaya koyarken, kentin göç dengesi açısından pozitif bir tablo sergilediğini gösterdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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