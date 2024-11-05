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Samsat'ta Nar İhracatı İçin Paketleme Çalışmaları Devam Ediyor

Samsat'ta Nar İhracatı İçin Paketleme Çalışmaları Devam Ediyor
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde üretilen narlar, ihraç edilmeden önce paketlenip soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Kaymakam Yaşar Artar, narın dünya pazarında yer almasının sevindirici olduğunu belirtti.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde üretilen narlar ihracat için paketlenerek depolanıyor.

Samsat ilçesinde en fazla nar ekilişi bulunan Göltarla Köyü'nde yapılan nar hasadının ardından toplanan ihraçlık ürünler önce temizlenerek kasalarda paketleniyor ve soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Bu ürünler kış aylarında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediliyor.

Göltarla Köyünde bulunan soğuk hava depolarında çalışmaları yerinde inceleyen Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, yetkililerden bilgiler alarak, depolarda incelemelerde bulundu.

Köy Muhtarı Şevket Albayrak, Samsat İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte tesislerde incelemelerde bulunan Kaymakam Artar, Samsat ilçesinde böylesi kaliteli nar yetiştirilmesi ve dünya pazarına sunulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaymakam Artar, "Samsatlı çiftçilerimiz ve modern tarımda öncü olan önder girişimcilerimizi kutluyorum. Market, manav ve pazarlarda aranan, övgü ile bahsedilen Samsat narının dünya pazarında da yerini alması memnuniyet verici. Samsat'ta üretilen yaklaşık 15 bin ton narın 2 bin tonu depolarda muhafaza edilerek kış aylarında ihraç edilecek. Böylece daha fazla kazanma imkanı olacaktır. Üreticilerimize ve çiftçilerimize bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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