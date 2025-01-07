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Şam Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Açıldı, Türkiye ile Uçuşlar 1 Haftaya Başlıyor

Şam Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Açıldı, Türkiye ile Uçuşlar 1 Haftaya Başlıyor
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Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhad Slaybi, Şam Uluslararası Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara açılmasının ardından Türkiye ile uçuşların 1 hafta içinde başlamasını planladıklarını açıkladı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhad Slaybi, Şam Uluslararası Havalimanı'nın uluslararası açılmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile uçuşların 1 hafta içerisinde başlamasını planladıklarını söyledi.

Suriye'de Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ta kapatılan ve 18 Aralık'ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirilen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara bugün açıldı. İlk uçuş Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika şehrine gerçekleştirildi. Uçağın 145 Suriyeli yolcuyu taşıdığı öğrenildi. Katar'ın Doha kentinden Şam Uluslararası Havalimanı'na da yolcu uçağı inişi gerçekleşti.

İlk uçuşların ardından Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhad Slaybi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Slaybi, Halep Havalimanı'nı da uluslararası uçuşlara açmayı planladıklarını belirterek, "Bugün yeniden uluslararası uçuşlara başladık. Bugün ilk uçuş Şam'dan Şarika'ya gerçekleşti ve Doha Havalimanı'ndan Şam'a uçuş gerçekleşti. Çok şükür bu uçuşlardan memnuniyet duyuyoruz. Eskiden uçuş maliyetleri yüksekti, Suriyeliler bu yüzden havalimanlarını kullanamıyorlardı. Şimdi makul olarak Şam'da uçuşlar gerçekleşti. Kısa bir sürenin ardından Halep Uluslararası Havalimanı'ndan da uçuşlar gerçekleşecek. Biz Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne muvafakatname almak için yazı yazdık 2 güne cevap bekliyoruz. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden cevap gelirse 1 hafta içerisinde uçuşlar başlayacak" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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