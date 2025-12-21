Hamsi zirvedeki yerini istavrite bıraktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve hamsinin rotasını Gürcistan sularına çevirmesiyle Sakarya'da tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanıyor. Uygun fiyatı ve tazeliğiyle dikkati çeken istavrit ilgi görüyor.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 200-250 lira bandında satışa sunulurken, istavrit 100-150 lira arasındaki fiyatıyla sezonun en çok tercih edilen balığı oldu.

"Hamsi boldu, Gürcistan'a geçti"

Balıkçı Ramazan İbiş, 1 Eylül'de başlayan sezonda hamsinin başlangıçta bol olduğunu ancak iklim şartları nedeniyle durumun değiştiğini söyledi. İbiş, "Sezonda hamsi boldu ancak palamut az miktarda oldu. 2 aydan beri iklim şartlarının değişmesinden kaynaklı havaların sıcak gitmesine bağlıyoruz işi. Hamsi boldu, Gürcistan'a geçti. Azaldı ve şu an az miktarda geliyor. Bir kısım dondurulmuş hamsi var, bir kısım taze hamsi var. Hamsi şu an tezgahlarda az bulunuyor, iki ay önceki bolluk yok" dedi.

"Hamsinin azalması fiyatı etkilemedi"

İbiş, hamsinin yokluğunun fiyatını etkilemediğini de belirterek, "Hamsinin azalması fiyatını etkilemedi. Az olmasına rağmen fiyatı 200-250 lira bandında seyrediyor. Dondurulmuş balıklar 100 liraya kadar düşüyor. İstavrit bol ve ucuz olduğu için daha çok rağbet görüyor" diye konuştu.

Tezgahların şu anki hakimi olan istavrit ve uskumrunun yanında hamsinin ilerleyen aylarda tekrar artacağını ifade eden İbiş, "Ocak ve şubat aylarında havaların soğumasıyla sular da soğuyacak. Hamsinin tekrar bollaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Hamsiyi çok sevdiğini ancak yokluğunda yerini istavrite bıraktığını dile getiren Celaleddin Avcı ise, "İstavriti tercih ediyorum, taze ve günlük çıktığı için. 15 gün önce hamsiye epey alışmıştık ve yiyorduk. Hamsiyi de çok seviyoruz ancak şu anda istavrit gündemde, istavriti tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA