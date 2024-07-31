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Sakarya'da Futbol Turnuvalarında Kavga Çıktı

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Sakarya'nın Ferizli ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen iki ayrı futbol turnuvasında futbolcular arasında çıkan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar, yeşil sahada boks ringine dönüşen bir görüntü oluşturdu.

Sakarya'nın Ferizli ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen iki ayrı turnuvada futbolcular arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yeşil saha adeta boks ringine döndü.

Serdivan ilçesinde düzenlenen 'Olgunlar turnuvası' ve Ferizli ilçesinde düzenlenen 'Esnaflar turnuvası' karşılaşmalarında futbolcular arasında tartışma çıktı. Yerine kavgaya bırakan tartışmada tekme ve yumruklar adeta havada uçuştu. Taraftarın da dahil olduğu kavga, güçlükle yatıştırılırken yeşil saha adeta boks ringine dönüştü. İki ilçede de aynı gece olan kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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