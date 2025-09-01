Sakarya'da Balık Avlanma Sezonu Başlangıcı Törenle Kutlandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçılar, balık avlanma sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen törende 'vira bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı.

Balık sezonunun başlaması ile birlikte Sakaryalı balıkçılar, gerçekleşen tören eşliğinde Karadeniz'e açılarak 'vira bismillah' dedi.

Balık avlanma sezonu 1 Eylül itibari ile yeniden başlayacak olması sebebi ile Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçılar tören düzenlendi. Melenağzı Barınağı'nda düzenlenen törende, katılımcılara balık ekmek dağıtıldı. Tekneler, Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun nezaretinde meşaleler yakarak Karadeniz'e açılıp yasağın kalkmasını kutladı. Balıkçılar, bu senin verimli geçmesi ümidiyle 'vira bismillah' dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
