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Sakarya Adapazarı'nda genç avukat, cübbeyi bırakıp aile mesleği hayvancılığa yöneldi

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Sakarya Adapazarı'nda genç avukat, cübbeyi bırakıp aile mesleği hayvancılığa yöneldi
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan genç avukat, mesleki sıkıntılar ve üretimin içinde olma isteğiyle avukatlığı bırakıp aile mesleği hayvancılığa yöneldi. Genç avukat, Adapazarı Taşlık Mahallesi’ndeki aile çiftliğinde kurbanlık hayvan yetiştiriyor; süt üretimi de yapılıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan genç avukat, üretimin içerisinde olmak istediğini fark ettikten sonra cübbesini çıkartarak aile mesleği olan hayvancılığa yöneldi.

Sakarya'da yaşayan 2022 yılında Sakarya Üniversitesinden mezun olduktan sonra serbest avukatlığa başlayan Burak Avcı, mesleki sıkıntılardan dolayı ve üretimin içerisinde olmak istediğini fark ettikten sonra mesleğini bırakma kararı aldı. Adapazarı ilçesi Taşlık Mahallesi'nde babası ve kardeşiyle birlikte aile işletmesi olan besi çiftliğinde çalışmaya başlayıp çiftliğin kapasitesini artıran Avcı, memleketi Erzurum'dan getirdikleri hayvanları kurbanlık olarak yetiştiriyor. Aile işletmesinde kurbanlık yetiştiriciliğinin yanı sıra süt üretimi de yapılıyor.

"Avukatlığı bırakarak hayvancılığa dönmeyi tercih ettim"

Avukatlığı bırakarak hayvanlık sektörüne atılan Burak Avcı, "2022 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum ve 2023 yılında da stajımı tamamlayarak ruhsatımı aldım. Daha sonrasında kamu sınavlarına girdim ve yazılı sınavları geçememe rağmen mülakatlarda elendim. Bir süre serbest avukatlık yaptım ve çeşitli mesleki sıkıtılar sebebiyle avukatlığı bırakarak hayvancılığa dönmeyi tercih ettim. Benim mesleği bırakma sebeplerinden biride üretimin içinde olmak. Aslen Erzurumluyum ve ailemde hayvanlıkla uğraşıyor. Bende avukatlığı bıraktıktan sonra bu işi sürdürmeye karar verdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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