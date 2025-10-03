Haberler

Şair ve Ozanlara Teşekkür Plaketi: Aşıklık Geleneğine Sahip Çıkılıyor

Şair ve Ozanlara Teşekkür Plaketi: Aşıklık Geleneğine Sahip Çıkılıyor
Ardahan Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz, ilçede yaşayan şair ve ozanlara plaket takdim ederek aşıklık geleneğini yaşatma çabalarını vurguladı. Ziyaretlerde Halil İbrahim Ataman, Hicabı Bulut, Naci Yılmaz ve Yunus Akçay gibi isimlere teşekkür plaketi verildi.

Ardahan Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz, ilçede yaşayan şair ve ozanları ziyaret ederek plaket takdiminde bulundu.

Yılmaz, yaptığı açıklamasında ilçenin köklü kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu toprakların en değerleri miraslarından biri olan aşıklık geleneğini canlı tutmak adına ilçede yaşayan şair ve ozanları ziyaret ettiklerini söyledi.

Aşık Sabit Müdami'nin oğlu olan Halil İbrahim Ataman'ı evinde ziyaret ederek teşekkür plaketi sunan Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz, onların sesinden gönüllere işleyen eserlerini dinlemekten büyük keyif aldıklarını belirtti.

Yılmaz ziyaretler kapsamında Çambeli köyünde yaşayan Hicabı Bulut, Savaşır köyünden Naci Yılmaz ve Baykent köyünden Yunus Akçay'a da teşekkür plaketi takdim ederek kültürün yaşatılması hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
