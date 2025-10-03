Şair ve Ozanlara Teşekkür Plaketi: Aşıklık Geleneğine Sahip Çıkılıyor

Ardahan Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz, ilçede yaşayan şair ve ozanları ziyaret ederek plaket takdiminde bulundu.

Yılmaz, yaptığı açıklamasında ilçenin köklü kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu toprakların en değerleri miraslarından biri olan aşıklık geleneğini canlı tutmak adına ilçede yaşayan şair ve ozanları ziyaret ettiklerini söyledi.

Aşık Sabit Müdami'nin oğlu olan Halil İbrahim Ataman'ı evinde ziyaret ederek teşekkür plaketi sunan Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz, onların sesinden gönüllere işleyen eserlerini dinlemekten büyük keyif aldıklarını belirtti.

Yılmaz ziyaretler kapsamında Çambeli köyünde yaşayan Hicabı Bulut, Savaşır köyünden Naci Yılmaz ve Baykent köyünden Yunus Akçay'a da teşekkür plaketi takdim ederek kültürün yaşatılması hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - ARDAHAN