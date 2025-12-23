Şahin, 'İl Özel İdaremiz Türkiye'de örnek gösterilecek performans ortaya koymuştur'

Karabük'te 2025 yılı boyunca altyapı ve yol yatırımlarında rekor seviyelere ulaşıldığını belirten AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, ortaya konulan performansın Karabük'ü Türkiye genelinde örnek konuma taşıdığını ifade etti.

2025 yılı içerisinde İl Özel İdaresi bünyesindeki taş ocaklarında toplam 530 bin 850 ton altyapı ve agrega üretimi yapıldı. Bu üretim, il genelindeki yol ve üstyapı çalışmalarına önemli katkı sağladı. Asfalt plentlerinde ise 220 bin ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) üretilirken, Karabük genelinde toplam 353 kilometre asfalt serimi gerçekleştirildi.

Elde edilen rakamların Karabük için bir dönüm noktası olduğunu belirten AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, yapılan çalışmaların sıradan bir hizmet olmadığını vurguladı.

Şahin, "2025 yılı, Karabük'ümüz için altyapı ve ulaşım alanında adeta bir atılım yılı olmuştur. Ortaya çıkan tablo, güçlü bir siyasi iradenin, doğru planlamanın ve sahada gece gündüz çalışan ekiplerin ortak başarısıdır. İl Özel İdaremiz, yalnızca Karabük'te değil ülke genelinde de örnek gösterilecek bir performans ortaya koymuştur" dedi.

Başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, İl Özel İdaremizin tüm yöneticilerine ve sahada alın teri döken personelimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise yatırımların doğrudan vatandaşın yaşamına dokunduğunu ifade ederek şunları aktardı:

"353 kilometrelik asfalt serimi, sadece rakamdan ibaret değildir. Bu çalışmalar; köylerimizle şehir merkezleri arasındaki mesafeyi kısaltan, üretimi ve sosyal hayatı güçlendiren çok kıymetli hizmetlerdir. Karabük'te 'yol medeniyettir' anlayışı sahada somut karşılığını bulmuştur." - KARABÜK