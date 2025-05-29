Sağlık Emekçileri Ekonomik ve Fiziksel Şiddete Karşı Ses Yükseltiyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop İl Başkanı Mustafa Aytaç, "Sağlık emekçilerimiz bizzat şiddete maruz kaldığında yanlarında kimseyi bulamıyor ve yalnız bırakılıyorlar. Taleplerimiz bu konuda net. Emekliliğe yansıyan tek kalemde maaş talep ediyoruz. Kadrolu, güvenceli çalışma istiyoruz. Kamucu, halkçı sağlık politikalarını yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere sunduğu kamucu, halkçı sağlık politikalarını tekrar hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.

Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanları, Genel Sağlık-İş Sendikası öncülüğünde basın açıklaması yaptı. Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop İl Başkanı Mustafa Aytaç, ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki sağlık emekçilerinin ağır iş yükü altında, düşük ücretle çalıştığını belirtti.

Aytaç, şunları kaydetti:

"Liyakatsiz atamalar, adaletsiz ek ödemeler, sistemin performansa dayalı olması ve bunun çalışma barışını bozması, sağlık çalışanlarını ciddi anlamda etkilemektedir. Ekonomik şiddet altındayız. Aynı zamanda, sağlıkta şiddetin önlememesini de her defasında vurguluyoruz. Fakat, artık sağlıkta şiddetin yanında ekonomik şiddetlere de maruz kalmaya başladık. Açlık sınırı altında maaşların yanı sıra, performansa dayalı ek ödemelerin düşürülmesiyle sağlık çalışanlarımız derin bir ekonomik kriz altında.

"Randevu sürelerinin daha uzun tutulmasını talep ediyoruz"

Çalışma koşullarının insani olmaması konusunda da dört el kuralı uygulanmıyor. Personel yetersizliğinin had safhada olması sebebiyle MHRS sürelerinin kısa olması vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın nitelikli sağlık hizmeti almasını engelliyor. Hekimlerimiz her zaman şunu vurguluyor. '5 dakikada yapamayız nu işi, MHRS bilmiyor işi' diyorlar. Biz, randevu sürelerinin daha uzun tutulmasını talep ediyoruz. Şiddet olaylarına karşı korunmasız olduğumuzu düşünüyoruz. Sağlık emekçilerimiz bizzat şiddete maruz kaldığında yanlarında kimseyi bulamıyor ve yalnız bırakılıyorlar. Taleplerimiz bu konuda net. Emekliliğe yansıyan tek kalemde maaş talep ediyoruz. Kadrolu, güvenceli çalışma istiyoruz. Liyakatli yöneticiler istiyoruz. Sendikal ayrımcılığa son verilmesini, sendikal baskılara son verilmesini talep ediyoruz. Kamucu, halkçı sağlık politikalarını yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere sunduğu kamucu, halkçı sağlık politikalarını tekrar hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz buradayız. Genel Sağlık-İş sendikası olarak emeğimizin karşılığını istiyoruz. Sizi hakkınızı ödeyemeyiz diyenlere seslenmek istiyoruz. Hakkımızı ödeyeceksiniz."