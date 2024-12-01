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Safranbolu'da Turist Akını, Esnafın Yüzünü Güldürüyor

Safranbolu'da Turist Akını, Esnafın Yüzünü Güldürüyor
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Tarihi konakları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçe, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve bu durum esnafı sevindiriyor.

UNESCO Dünya Miras Listesinde ve Cittaslow kategorisinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi havanın sıcak olmasını fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış,estetikbiçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu,hafta sonlarında yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Havanın güneşli olmasını bilen ziyaretçiler tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp,müzeve konakları gezme imkanı bulurken Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederek ilçenin tarihi hakkında rehberlerinde bilgiler aldılar.

Tarihi kentte yaşanan hareketlilik esnafın da yüzünü güldürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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