Safranbolu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Sanatseverlerle Buluştu

Safranbolu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Safranbolu Belediyesi'nin Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Levent Özger yönetiminde konser verdi. Konsere Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katılarak, koroya ve salonu dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Köse, "Çok büyük bir emek var. Başta değerli şefimiz Levent Özger olmak üzere tüm koroyu kutluyorum. Her zamanki gibi harika bir geceyi geride bıraktık" dedi.