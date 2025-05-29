Rüzgar Türbini Kanadı Köprüde Sıkıştı

Rüzgar türbini köprüye takıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de taşınan rüzgar türbinin kanadı, üst geçite sıkıştı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinden Mersin'in Mut ilçesine taşınan bir rüzgar türbini kanadı, Baksan Sanayi Köprüsü'nün alt geçidinde sıkıştı. Yaşanan olayda, 33 DLB 96 plakalı taşıma aracı, 4,80 metre yüksekliğindeki geçidin yetersiz yüksekliği nedeniyle ilerleyemedi. Tır trafik duraksamasına sebep oldu. Üç rüzgar türbini kanadından birinin sıkıştığı olayda, ekiplerin müdahalesiyle sorun çözüldü.