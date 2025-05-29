Rüzgar Türbini Kanadı Köprüde Sıkıştı

Rüzgar Türbini Kanadı Köprüde Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de taşınan bir rüzgar türbini kanadı, Baksan Sanayi Köprüsü'nün alt geçidine sıkışarak trafiği duraklattı. Ekiplerin müdahalesiyle sıkışma sorunu çözüldü.

Rüzgar türbini köprüye takıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de taşınan rüzgar türbinin kanadı, üst geçite sıkıştı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinden Mersin'in Mut ilçesine taşınan bir rüzgar türbini kanadı, Baksan Sanayi Köprüsü'nün alt geçidinde sıkıştı. Yaşanan olayda, 33 DLB 96 plakalı taşıma aracı, 4,80 metre yüksekliğindeki geçidin yetersiz yüksekliği nedeniyle ilerleyemedi. Tır trafik duraksamasına sebep oldu. Üç rüzgar türbini kanadından birinin sıkıştığı olayda, ekiplerin müdahalesiyle sorun çözüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YÜKSEL GAZİ YUMLU - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
İsrail saldırısında alevler içinde yürüyen çocuk: Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum

Gazze'de alevlerin içinde görüntülenen küçük kızdan haber var
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.