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Avrupa'da iki ülke daha Schengen Bölgesi'ne tam üye oldu

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Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Konseyi toplantısında yapılan oylama ile Romanya ve Bulgaristan, Schengen bölgesine tam üye olarak kabul edildi. 1 Ocak 2025'ten itibaren kara sınırlarında kontroller kaldırılacak.

Avrupa Birliği üyesi Romanya ve Bulgaristan, Schengen bölgesine tam üye olarak kabul edildi. Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Macaristan liderliğinde bugün gerçekleştirilen AB İçişleri Bakanları Konseyi toplantısında Schengen oylaması yapıldı. Bakanların oylarıyla alınan kararla daha önce Schengen bölgesine kısmen dahil olan Bulgaristan ve Romanya'nın tam üye ülkeler olması kabul edildi.

"AVRUPA'NIN TAMAMI İÇİN BÜYÜK BİR ZAFER"

Macaristan AB Konseyi Dönem Başkanlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "İçişleri bakanları, 1 Ocak 2025'ten itibaren Bulgaristan ve Romanya ile kara sınırlarındaki kontrolleri kaldırma kararını az önce onayladı. Bulgaristan, Romanya ve Avrupa'nın tamamı için büyük bir zafer" denildi.

"BU ADIM AB'NİN TAMAMINA FAYDA SAĞLAYACAKTIR"

Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter, "Bulgaristan ve Romanya'nın nihayet Schengen'in tam üyesi olmaları tarihi bir an. AB üyesi bu devletlerle kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılması Macaristan Dönem Başkanlığı'nın en öncelikli hedeflerinden biriydi ve bunu bugün gerçeğe dönüştürdük. Bu adım, yalnızca Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarına değil, AB'nin tamamına fayda sağlayacaktır" dedi. AB'ye 2007 yılında dahil olan Romanya ve Bulgaristan'ın katılımı ile Schengen bölgesine tam üye olan ülkelerin sayısı 29'a yükseldi.

AB ÜLKELERİ 2023 YILI SONUNDA KISMİ ÜYELİĞE ONAY VERMİŞTİ

Avrupa Komisyonu, 2011 yılında Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine katılmaya hazır olduklarını bildirmiş, ancak aralarında Avusturya'nın da bulunduğu bazı ülkeler düzensiz göç ve yolsuzluk gibi tereddütlerle buna karşı çıkmıştı. AB üyesi ülkeler, 2023 yılı sonunda Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine kısmen dahil olmasına onay vermiş ve 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla hava ve deniz yoluyla seyahatte sınır kontrolleri kaldırılmıştı. İki Doğu Avrupa ülkesinin Schengen bölgesine tam üye olması ve kara sınırlarındaki kontrollerin de kalkması kararı, Avusturya'nın geçtiğimiz ay bu iki ülkeye yönelik vetosunu kaldırmasının ardından geldi.

Avrupa'da iki ülke daha Schengen Bölgesi'ne tam üye oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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İki ülke Schengen Bölgesi'ne tam üye oldu
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