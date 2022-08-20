Rize haberleri: Rize'de Yabancı Turistleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 25 Yaralı

Rize'de yabancı turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 25 kişi yaralandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle duvara çarparak devrilen yabancı turistleri taşıyan tur minibüsü içinde, çocukların ve şoförün de olduğu 25 kişi yaralandı. İki kişinin ağır yaralandığı kazada yaralananlar RTEÜ Eğitim araştırma hastanesi ile Rize devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza, Güneysu ilçesine bağlı Asmalı Irmak Köyü'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye gezme amaçlı gelen yabancı uyruklu turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı minibüs toprak duvara çarptıktan sonra 53 RT 658 plakalı çift kabin aracın üzerinde devrildi. Devrilmenin etkisi ile içlerinde 24 yabancı uyruklu turist yaralanırken, kazada tur minibüsün şoförü araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güneysu itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine araçta sıkışan şoför yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere nakledildi.

Kazayla ilgili incele başlatıldı.