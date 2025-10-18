Rize'deki Balıkçı Barınağı'nda Kaçak Kum Alma İsyanı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin İyidere ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı'nda, barınak giriş ve mendirek çevresinden izinsiz kum alınması balıkçıların tepkisine yol açtı. Balıkçılar, uzun süredir güvenli giriş-çıkış yapılmasını engelleyen deniz dibi birikintilerinin temizlenmesi için resmi başvuruda bulunmalarına rağmen ihalenin yapılmadan özel bir şirkete ait geminin kaçak kum aldığını ileri sürdü.

Rize'nin İyidere ilçesinde balıkçı barınağı girişinden izinsiz şekilde kum alınmasına balıkçılar tepki gösterdi. S.S. İyidere Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şaban Demet, Başkan Yardımcısı Osman Giritli konuyu defalarca resmi makamlara ilettiklerini, ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını belirtti. Demet, şikayetlerinin yanıtsız bırakıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"İyidere Kaymakamlığı'na dilekçe vererek bu yasal olmayan durumun engellenmesini istedik. Kaymakamlıktan bir sonuç alamadık. Perşembe günü Rize Valisi Sayın İhsan Selim Baydaş'a derdimizi anlatmak için özel kalem müdürlüğüne giderek randevu talep ettik. Ancak özel kalem müdürlüğündeki görevli bize, konuyu vali beyle görüştüğünü ve kaymakamın bizi çağıracağını söyledi. Bu süre içinde bizi arayan olmayınca ve randevu alamayınca balıkçılarla birlikte imza toplayarak yeniden İyidere Kaymakamlığı'na başvurduk."

"Biz ihaleyi beklerken gemi gelip kumu alıyor"

Demet, barınağın güvenliğini tehdit eden kum birikintilerinin temizlenmesi için Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü'ne resmi başvuruda bulunduklarını, gerekli teknik rapor ve mali işlemleri tamamladıklarını söyledi. Şaban Demet, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz burada yapılması gereken ihaleyi beklerken bahse konu gemi yasalara aykırı şekilde kum alıp gidiyor. Buradan çıkarılacak olan kumun nerelerde kullanılabileceğinin tespiti için RTEÜ'de tahlil yaptırdık, bunun için de 40 bin TL ücret ödedik. Şu an buradan kum alan firmanın bu kumu zaten tahlil ettirmeden hiçbir yerde kullanması mümkün değildir. Yaşanan bu hukuksuzluğun giderilmesi ve yasal ihalenin yapılması için biz balıkçılar olarak haklarımızı sonuna kadar savunacağız."

Kooperatif yöneticileri, kamu kurumlarının sessizliğinden endişe ettiklerini belirterek, "Yasal sürecin tamamlanmasını beklerken kaçak faaliyetlerin devam etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Balıkçılar, yaşanan bu durumun hem deniz ekosistemine hem de bölgedeki geçim kaynaklarına zarar verdiğini dile getirdi.