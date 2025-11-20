Rize'de Yoksulluk ve Hapishanelere Karşı Protesto Düzenlendi

HABER: Gençağa K arafazlı

(RİZE) - Rize'de, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halkevleri ve Emekli Meclisi bileşenleri, yoksulluk ve "kuyu tipi" hapishanelere karşı bir protesto düzenlendi.

Rize'deki protestoda, grup adına basın açıklamasını okuyan ESP Fındıklı İlçe Başkanı Tugay Köse, halkın neoliberal politikalarla yoksulluğa mahkum edildiğini belirterek, AKP-MHP iktidarının açlık sınırının 30 bin TL olduğu bir ortamda 22 bin TL asgari ücret ve 16.800 TL emekli maaşı ile emekçileri yoksulluğa sürüklediğini ifade etti.

Köse, "Çayımıza, geleceğimize, doğamıza, yaşam alanlarımıza saldırarak halkımızın değerlerini hiçe sayan iktidar; diğer taraftan bu baskı ve sömürü düzenine karşı çıkan muhalefet güçlerini ise gözaltı, işkence ve tutuklama saldırılarıyla karşı karşıya bırakmaktadır" dedi.