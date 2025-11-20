Haberler

Rize'de Yoksulluk ve Hapishanelere Karşı Protesto Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de EZP, Halkevleri ve Emekli Meclisi bileşenleri tarafından düzenlenen protestoda, neoliberal politikalarla yoksulluğun arttığı ve 'kuyu tipi' hapishanelere karşı çıkıldığı belirtildi. ESP Fındıklı İlçe Başkanı Tugay Köse, halkın değerlerinin hiçe sayıldığını ve muhalefete yönelik baskıların arttığını vurguladı.

HABER: Gençağa K arafazlı

(RİZE) - Rize'de, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halkevleri ve Emekli Meclisi bileşenleri, yoksulluk ve "kuyu tipi" hapishanelere karşı bir protesto düzenlendi.

Rize'deki protestoda, grup adına basın açıklamasını okuyan ESP Fındıklı İlçe Başkanı Tugay Köse, halkın neoliberal politikalarla yoksulluğa mahkum edildiğini belirterek, AKP-MHP iktidarının açlık sınırının 30 bin TL olduğu bir ortamda 22 bin TL asgari ücret ve 16.800 TL emekli maaşı ile emekçileri yoksulluğa sürüklediğini ifade etti.

Köse, "Çayımıza, geleceğimize, doğamıza, yaşam alanlarımıza saldırarak halkımızın değerlerini hiçe sayan iktidar; diğer taraftan bu baskı ve sömürü düzenine karşı çıkan muhalefet güçlerini ise gözaltı, işkence ve tutuklama saldırılarıyla karşı karşıya bırakmaktadır" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.