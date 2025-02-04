Rize'de Ruhsatsız Bungalovlar Mühürlenmeye Başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize'de Fırtına Vadisi'nde ruhsatsız konaklama tesislerine karşı harekete geçti. Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazının ardından turizm işletme belgesi olmayan ve kayıt dışı faaliyet gösteren tesisler tek tek mühürlenmeye başladı.

Rize'de son yıllarda özellikle doğa turizminin gözdesi haline gelen bungalov tesisleri ruhsat sıkıntısıyla karşı karşıya. Rize'nin turizm merkezi Fırtına Vadisi ile Çamlıhemşin'de bulunan 900 bungalovdan sadece 50'sinin inşaat ruhsatına sahip olduğu belirtilirken, geri kalanların kaçak statüsünde olduğu belirlendi. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösteren tüm konaklama tesislerinin mühürlenmesi talimatı verildi. Ruhsat alan tesislerin ise en geç 6 ay içinde turizm işletme belgesi alması gerektiği, aksi halde faaliyetlerine devam edemeyecekleri açıklandı.

Yapılan incelemelerin ardından şuana kadar 19 tesis Rize İl Özel İdaresi ekiplerince mühürlenirken, sayının önümüzdeki günlerde artacağı öğrenildi. - RİZE