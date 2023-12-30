Rize'de Jandarma Uzman Çavuş'un ismi kütüphaneye verildi

Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu'nun ismi görev yaptığı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki kütüphaneye verildi.

Çamlıhemşin ilçe Jandarma Komutanlığında görev yaparken geçirdiği rahatsızlık ile vefat eden Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu'nun ismi ilçeye bağlı Dikkaya köyünde bulunan MEKADER Bilgi Evi kütüphanesine verildi. Kütüphanenin açılış törenine, Ömerhan Kantaroğlu'nun babası Abdullah, annesi Hamiyet Kantaroğlu ve yakınlarının yanı sıra Çamlıhemşin İlçe Kaymakam Serkan Böyük, Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Aycan Ayan, Mekader Derneği Başkanı Halil Kosanoğlu, Dikkaya Köyü Muhtarı Adem Kurkut katıldı. - RİZE